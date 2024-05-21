FAQ: Installieren und verwenden Sie den tickets-Kaufservice auf einem iPhone oder einer Apple WatchOffres et TarifsErfahren Sie, wie Sie tickets auf einem iPhone oder einer Apple Watch kaufen und aufladen könnenAuf welchem iPhone und welcher Apple Watch kann ich tickets laden?Souscription et AchatWie erstelle ich eine Navigo-Karte auf einem iPhone oder einer Apple Watch über die Karten-App?Wie kaufe und lade ich ein Transport ticket auf ein iPhone oder eine Apple Watch?Wie erstelle ich eine Navigo-Karte auf einem iPhone oder einer Apple Watch über die Karten-App?Gestion du forfaitIch habe mehrere Navigo-Karten auf meinem iPhone. Wie wähle ich diejenige aus, mit der ich reisen möchte?Dysfonctionnements et SAVWie greife ich über die Apple Maps-App auf den Kundenservice zu?