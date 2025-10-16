Was ist das Amethyst-Paket?
Amethyst-Pakete sind behinderten oder bedürftigkeitsabhängigen Rentnern (Veteranen) mit Wohnsitz in der Île-de-France vorbehalten.
Es ist für mehrere Zonen verfügbar, abhängig von Ihrer Abteilung:
- Von der Stadt Paris ausgegebene Pakete: Amethystzonen 1-5.
- Von Seine-et-Marne gelieferte Pakete: Amethystzonen 1-5 oder 4-5.
- Von Yvelines gelieferte Pakete: Amethystzonen 1-5 oder 3-5.
- Von Essonne gelieferte Pakete: Amethystzonen 1-5 oder 3-5.
- Von Hauts-de-Seine gelieferte Pakete: Amethystzonen 1-5.
- Von Seine-Saint-Denis gelieferte Pakete: Amethystzonen 1-5, 2-5 oder 3-5.
- Pakete des Val-de-Marne: Amethystzonen 1-5.
- Vom Val d'Oise gelieferte Pakete: Amethystzonen 1-5, 3-5 oder 4-5.