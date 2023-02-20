Für den Fall, dass der Inhaber des Pakets keinen persönlichen Bereich hat, und nur in diesem Fall, können Sie seine persönlichen Daten ändern.

Melden Sie sich in Ihrem persönlichen Bereich an, klicken Sie auf den Abschnitt "Mein Navigo" und wählen Sie dann das betreffende Paket / den betreffenden Vertrag aus. Klicken Sie auf "Karteninhaberinformationen anzeigen".

Eine Seite mit ihren persönlichen Informationen wird angezeigt. Wenn Sie auf den Link "Bearbeiten" klicken, gelangen Sie zum Änderungsformular.

GUT ZU WISSEN:

Wenn der Inhaber des Pakets / Vertrags über einen persönlichen Bereich verfügt, kann nur er seine persönlichen Daten ändern.