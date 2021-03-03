Um Ihre Bankdaten zu ändern, melden Sie sich in Ihrem persönlichen Bereich an.

Klicken Sie auf den Link "Meine Zahlungsmethoden".

Es öffnet sich eine neue Seite mit allen Zahlungsmethoden (Kreditkarte / IBAN).

Wählen Sie die auszuführende Aktion aus: Hinzufügen, Verwalten oder Entfernen der betreffenden Zahlungsmethode und lassen Sie sich von uns führen.

Eine andere Möglichkeit, diese Änderung vorzunehmen: Klicken Sie auf der Startseite auf den Link "RIB ändern" und lassen Sie sich führen.

GUT ZU WISSEN:

Im Falle einer Nichtzahlung im Zusammenhang mit Ihrem Navigo Liberté +-Vertrag ist es unmöglich, Ihre Bankdaten zu ändern, ohne die Schulden vollständig zu regulieren. Der Karteninhaber oder Zahler wird, falls abweichend, aufgefordert, seine unbezahlte Zahlung zu begleichen (ein Dritter kann die Schuld ebenfalls begleichen).