Wofür wird meine E-Mail-Adresse verwendet?

Ihre E-Mail-Adresse entspricht Ihrem Île-de-France Mobilités Connect-Login.

Es dient auch als Kontaktadresse für die Verwaltung Ihrer Verträge und Dienstleistungen von Île-de-France Mobilités.

Hinweis: Wenn Sie die von der Website und der Anwendung Île-de-France Mobilités angebotenen Benachrichtigungen über Verkehrsinformationen und den Status der Aufzüge am Bahnhof erhalten möchten, können Sie eine dedizierte E-Mail-Adresse festlegen, die sich von Ihrer Anmelde-ID unterscheidet. Gehen Sie dazu zu Ihrem persönlichen Bereich, Abschnitt "Meine Einstellungen".

Wie ändere ich meine E-Mail-Adresse?

Sie können Ihre E-Mail-Adresse im Abschnitt "Meine Daten verwalten " auf dem Portal und in der Anwendung Île-de-France Mobilités ändern, indem Sie auf "Meine E-Mail-Adresse ändern" klicken.

Sobald Ihre Informationen geändert wurden, vergessen Sie nicht, die Änderungen zu validieren, damit sie wirksam werden. Die Validierung eines Captcha kann in dieser Phase angefordert werden.

Ich habe mein Login geändert, was muss ich tun, um mein neues Login zu verwenden?

Nachdem Sie Ihre neue E-Mail-Adresse eingegeben und bestätigt haben, müssen Sie sie noch aktivieren.

Stellen Sie dazu sicher, dass Sie sich abmelden. Wenn Sie sich das nächste Mal anmelden, geben Sie Ihre neue ID ein. Eine Aktivierungs-E-Mail wird dann an diese Adresse gesendet. Klicken Sie auf den Link in dieser E-Mail, um Ihr Konto zu aktivieren (Hinweis: Dieser Link läuft nach einer Stunde ab).

Sie können jetzt mit Ihrem neuen Login auf alle Ihre Dienste zugreifen.