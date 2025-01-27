Sie können auf Ihre persönlichen Daten von Île-de-France Mobilités Connect (Name, Vorname, Geburtsdatum, E-Mail-Adresse, Passwort) zugreifen, indem Sie sich zuvor mit Ihrem Konto angemeldet haben, um sie online zu ändern:

Direkt aus dem Verwaltungsbereich Ihres Île-de-France Mobilités Connect-Kontos

Indem Sie auf die Abschnitte "Meine persönlichen Daten" Ihres persönlichen Bereichs oder der mobilen Anwendung Île-de-France Mobilités zugreifen.

Hinweis: Nachdem Sie Ihre Informationen geändert haben, vergessen Sie nicht, die Änderungen zu übernehmen, damit sie wirksam werden.

Ich möchte die Adresse oder Telefonnummer ändern, die für meine Navigo-Pakete und -Verträge verwendet wird, was soll ich tun?

Diese Informationen sind im Abschnitt "Meine persönlichen Daten" Ihres persönlichen Bereichs zugänglich und können geändert werden.

Wie kann ich die Telefonnummer oder E-Mail-Adresse ändern, die für den Erhalt von Benachrichtigungen im Zusammenhang mit meinen Reisepräferenzen verwendet wird?

Diese Informationen sind im Abschnitt "Meine Einstellungen" Ihres persönlichen Bereichs zugänglich und können geändert werden.

Mein Name, Vorname und Geburtsdatum können nicht geändert werden, was soll ich tun?

Wenn Sie einen personalisierten Navigo-Pass oder ein Navigo-Abonnement haben, muss die Aktualisierung Ihres Namens, Vornamens und Geburtsdatums von unserem Kundenbeziehungszentrum Île-de-France Mobilités überprüft werden.

Im Abschnitt "Meine persönlichen Daten" Ihres persönlichen Bereichs oder in der mobilen Anwendung Île-de-France Mobilités können Sie durch Klicken auf den Link "Meine Daten ändern" eine Anfrage zur Aktualisierung Ihrer Daten stellen, bei der Sie aufgefordert werden, einen Identitätsnachweis vorzulegen.

Ich habe mein Login geändert, was muss ich tun, um mein neues Login zu verwenden?

Ihr Login entspricht der E-Mail-Adresse, die Sie bei der Erstellung Ihres Île-de-France Mobilités Connect-Kontos angegeben haben.

Sobald Sie Ihr Login geändert haben, müssen Sie sich abmelden und wieder anmelden, um die neue E-Mail-Adresse zu berücksichtigen, damit Sie Ihr Konto weiterhin verwenden können.

Wenn Sie sich das nächste Mal anmelden, geben Sie Ihre neue ID ein. Eine E-Mail zur Kontoaktivierung wird an diese E-Mail-Adresse gesendet. Klicken Sie auf den Link in dieser E-Mail, um die Aktivierung Ihres Kontos zu bestätigen. (Link läuft nach einer Stunde ab)

Sie können jetzt mit Ihrem neuen Login auf alle Ihre Dienste zugreifen.