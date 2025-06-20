Warum sollte ich mein Passwort ändern?

Wenn Sie sich nicht mehr an Ihr Passwort erinnern können oder wenn Sie glauben, dass Ihr Passwort von jemand anderem als Ihnen selbst verwendet wurde (z. B. wenn Sie eine E-Mail erhalten haben, die auf Aktivitäten auf Ihrem Konto hinweist, die Sie nicht initiiert haben), haben Sie die Möglichkeit, ein neues Passwort festzulegen.

Île-de-France Mobilités empfiehlt außerdem, Ihr Passwort regelmäßig zu ändern. Wenn Ihr Passwort also älter als 13 Monate ist, werden Sie bei der nächsten Anmeldung aufgefordert, Ihr Passwort zu erneuern.

Hinweis: Seit Dezember 2023 müssen alle Benutzer von Île-de-France Mobilités Connect aufgrund erhöhter Sicherheitsanforderungen im Zusammenhang mit der Verwaltung Ihres Passworts bei der nächsten Anmeldung ein neues Passwort festlegen.

Wie ändere ich mein Passwort?

Sie können Ihr Passwort auf verschiedene Arten ändern:

Auf der Authentifizierungsseite von Île-de-France Mobilités Connect, indem Sie auf den Link "Passwort vergessen" klicken

Im Abschnitt "Meine Daten verwalten " auf dem Portal und in der Anwendung Île-de-France Mobilités klicken Sie auf "Mein Passwort ändern"

Wenn Ihr Passwort älter als 13 Monate ist, werden Sie bei der nächsten Authentifizierung aufgefordert, ein neues Passwort festzulegen

Wenn Sie Ihr Passwort in Ihrem persönlichen Bereich ändern, werden Sie aufgefordert, vorher Ihr aktuelles Passwort einzugeben.

Denken Sie daran, die Sicherheitskriterien zu erfüllen, um Ihr neues Passwort festzulegen (siehe unten: "Wie lege ich ein sicheres Passwort fest?").

Sobald Ihre Informationen geändert wurden, vergessen Sie nicht, die Änderungen zu validieren, damit sie wirksam werden. Die Validierung eines Captcha kann in dieser Phase angefordert werden.

Wie lege ich ein sicheres Passwort fest?

Um das Risiko eines Diebstahls Ihres Kontos zu vermeiden, wird empfohlen, ein sicheres Passwort festzulegen:

Darüber hinaus gibt es einige einfache Regeln, die beim Festlegen eines Passworts zu beachten sind:

Verwenden Sie nicht dasselbe Passwort für mehrere Konten. Wenn Sie eines Ihrer Konten fälschen, können Sie die Usurpation Ihrer anderen Konten erleichtern.

Verwenden Sie keine leicht zugänglichen Informationen über Sie, wie Ihr Geburtsdatum oder die Vornamen Ihrer Kinder.

Wenn Sie eine E-Mail erhalten, in der Sie aufgefordert werden, sich anzumelden und Ihre Kennungen einzugeben, überprüfen Sie im Allgemeinen immer den Absender und klicken Sie im Zweifelsfall nicht auf den Link in der E-Mail, sondern gehen Sie direkt zu Ihrem persönlichen Bereich, um den Anweisungen der E-Mail zu folgen.