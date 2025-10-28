Beachten Sie, dass Sie der Inhaber der Zahlungsmethode sein müssen, die Sie hinzufügen möchten. Diese Ergänzung muss auf My Space > My Navigo erfolgen.



Im Menü auf der rechten Seite "Meine Zahlungsmethoden" haben Sie die Möglichkeit, Folgendes hinzuzufügen:

eine neue Kreditkarte für zukünftige Barzahlungen ("One-Click"-Option). Dieser Vorgang erfolgt direkt über die sichere Schnittstelle unseres Dienstleisters Payline. Wenn Ihre Bank den Versand eines Codes per SMS anbietet, wird diese zusätzliche Sicherheit während der Zahlung automatisch aktiviert.

Ein neues BIC/IBAN für die Zahlung per Lastschrift. Klicken Sie auf "BIC / IBAN hinzufügen" und füllen Sie auf dem folgenden Bildschirm die von Ihrer Bank übermittelten Informationen aus.

Sie können diese neue BIC/IBAN einem oder mehreren Ihrer aktuellen oder zukünftigen Pakete zuweisen.

GUT ZU WISSEN

Seien Sie vorsichtig, wenn Sie diesen Vorgang nach dem 15. des Monats durchführen, wird die Änderung erst zum Zeitpunkt der Abbuchung des Folgemonats wirksam.