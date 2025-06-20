Sie sind der Zahler eines Pakets / Vertrags und möchten den Zahler wechseln?



Dieses Verfahren ist nur vom neuen Zahler durch eine Kundendiensturkunde durchzuführen:

in einer Handelsvertretung der Spediteure, an bestimmten RATP-Schaltern oder am Guichet Services Navigo SNCF

per Post an die Agentur Navigo Annuel oder imagine R

Jährliche Navigo-Agentur

TSA 74451

77213 CEDEX AVON



Agentur imagine R

TSA 94444

77213 CEDEX AVON

In Ihrem persönlichen Bereich (nur für einen Navigo Liberté + -Vertrag)

In der Tat muss der neue Zahler die neue BIC/IBAN-Bankverbindung angeben und ein neues SEPA-Lastschriftmandat unterzeichnen.

Beachten Sie, dass der Wechsel des Zahlers nicht für Pakete vorgenommen werden kann, die von einem Drittzahler (Vereine, Gemeinden usw.) finanziert werden.



Wenn Sie die Bank gewechselt haben und Ihre neue Bankverbindung eingeben möchten, tun Sie dies direkt online in Ihrem persönlichen Bereich (Link zur Seite zur Erstellung des persönlichen Bereichs).



GUT ZU WISSEN:

Im Falle einer Nichtzahlung im Zusammenhang mit Ihrem Navigo Liberté +-Vertrag ist es unmöglich, den Zahler zu wechseln, ohne die Schulden vollständig zu regulieren. Der Karteninhaber oder Zahler wird, falls abweichend, aufgefordert, seine unbezahlte Zahlung zu begleichen (ein Dritter kann die Schuld ebenfalls begleichen).