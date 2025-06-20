Für das Navigo Annual-Paket können Sie mit dem Lastschriftverfahren in mehreren Raten bezahlen, wobei jeden Monat eine Lastschrift durchgeführt wird.

Die Abhebungen erfolgen jeden Monat zwischen dem 3. und 6. für den laufenden Monat.

Sie haben jedoch die Möglichkeit, dieses Auszahlungsdatum zu ändern und zwischen 2, 8 oder 12 zu wählen.



Um diese Änderung vorzunehmen, bitten wir Sie:

- entweder zu einer Handelsvertretung der Spediteure, zu den Verkaufsstellen der RATP oder zu den SNCF-Serviceschaltern Navigo, deren Liste Sie auf der Website www.iledefrance-mobilites.fr unter der Rubrik "Ich verwalte meine Navigo-Karte" (Alle Dienstleistungen) finden,

- entweder verbinden Sie sich mit Ihrem persönlichen Bereich auf der www.iledefrance-mobilites.fr-Website und gehen Sie dann zum Abschnitt "Mein Navigo",

- oder kontaktieren Sie die Agentur Navigo Annuel telefonisch unter 09 69 39 22 22 (Anruf ohne Aufpreis) oder per E-Mail an die Adresse [email protected].



Beachten Sie, dass nur eine Änderung des Auszahlungsdatums pro Monat möglich ist.

Beim Imagine R-Paket können Sie mit dem Lastschriftverfahren in mehreren Raten bezahlen, wobei jeden Monat eine Lastschrift durchgeführt wird.

Die Auszahlung erfolgt zu Beginn eines jeden Monats und entspricht der Zahlung des beginnenden Monats.