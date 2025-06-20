Haben Sie ein Navigo-Jahrespaket oder stellen Sie sich R vor, das per Lastschrift bezahlt wird, und möchten Sie auf Bargeld umsteigen?

Für Navigo Annuel oder imagine R ist diese Änderung der Zahlungsmethode jederzeit möglich. Sie zahlen den Restbetrag, der der Differenz zwischen dem Preis des geltenden Jahresplans und der Summe der bereits gezahlten monatlichen Zahlungen entspricht.

Wenden Sie sich dazu an die Handelsvertretung der Spediteure, an die Verkaufsstellen der RATP oder an den SNCF-Serviceschalter Navigo.



Wenn Sie Inhaber eines Navigo Liberté + -Vertrags oder eines Navigo Annual Senior Pricing-Pakets sind, wird nur die Zahlungsmethode per Lastschrift akzeptiert