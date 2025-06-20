In den folgenden Fällen möchten Sie möglicherweise die Lastschriften stoppen:

Ändern Sie Ihre Zahlungsmethode (von Lastschrift auf Barzahlung),

Wechsel des Zahlers, und in diesem Fall kann ein neues SEPA-Mandat auf den Namen des neuen Zahlers unterzeichnet werden,

Aussetzen (nur für Navigo Annual und Navigo Annual Senior Pricing Pläne) oder kündigen Sie Ihren Plan.

Diese Handlungen führen nicht automatisch zum Widerruf des SEPA-Mandats. Um es zu löschen, müssen Sie einen schriftlichen Antrag auf Widerruf des SEPA-Mandats stellen. Dies kann geschehen:

Online: Wenn Sie sich in Ihren persönlichen Bereich einloggen, klicken Sie nach Konsultation der Online-Hilfe auf "Kontakt". Geben Sie den Grund, Ihren Vertrag, das Thema ein und geben Sie dann im Abschnitt "Beschreibung" Ihren Widerrufsantrag an. Sobald Ihre Anfrage bearbeitet wurde, erhalten Sie eine Bestätigungs-E-Mail.

Per Post: bei der betreffenden Agentur je nach gebuchtem Paket (nur Navigo Annuel und imagine R)

Jährliche Navigo-Agentur

TSA 74451

77213 CEDEX AVON

Agentur imagine R

TSA 94444

77213 CEDEX AVON

Jeder Anfrage muss die Benennung eines anderen gültigen Zahlungsmittels oder die Identität eines neuen Zahlers beigefügt werden, falls das Paket / der Vertrag noch aktiv ist.

GUT ZU WISSEN:

Im Falle einer Nichtzahlung im Zusammenhang mit Ihrem Navigo Liberté + -Vertrag ist es unmöglich, ein SEPA-Mandat zu widerrufen, ohne die Schulden vollständig zu regulieren. Der Karteninhaber oder Zahler wird, falls abweichend, aufgefordert, seine unbezahlte Zahlung zu begleichen (ein Dritter kann die Schuld ebenfalls begleichen).



Für den Navigo-Jahresplan kann diesem Widerrufsantrag auch der Antrag auf Kündigung des Pakets beigefügt werden. Bitte beachten Sie jedoch, dass wir nach Erhalt einer Stornierungsanfrage die Abbuchungen automatisch beenden.