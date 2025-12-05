Wo finde ich meinen Kaufbeleg oder meine Rechnung?
Benötigen Sie eine Rechnung oder einen Kaufbeleg für eine Arbeitgebererstattung oder Ihre Buchhaltung? Die Beschaffung dieses Dokuments hängt vom verwendeten Kaufkanal (Automat, Geldautomat, Anwendung oder Online) und der Art der ticket ab. Nachfolgend finden Sie die Erlangungsmodalitäten für jeden Fall.
Ich habe meinen ticket an einem Geldautomaten oder an einem Fahrkartenschalter (Bahnhöfe, RATP/SNCF-Bahnhöfe, autorisierte Geschäfte) gekauft
Für jeden Kauf, der physisch in einem Bahnhof getätigt wird:
- Der Nachweis wird sofort in Form eines Tickets (Kreditkartenbeleg oder Verkaufsnachweis) zum Zeitpunkt der Transaktion vom Automaten oder vom Agenten am Schalter ausgestellt.
- Achtung : Sie müssen diese Quittung vor Ort abholen. Für anonyme Käufe können keine Duplikate a posteriori bearbeitet werden.
- Tickets betroffen : Navigo-Pässe (Monat, Woche, Tag), U-Bahn-Zug-RER-Ticket, Bus-Straßenbahn-Ticket, Flughafentickets (Flughafenticket der Region Paris ↔, RoissyBus-Tickets), Paris Visite-Paket, Musikfestival und Anti-Pollution-Pakete.
Ich habe meine ticket über die App Île-de-France Mobilités gekauft (Aufladen über Ihren Pass oder Kauf von ticket am Telefon)
Wenn Sie Ihren Kauf über die mobile App getätigt haben:
- Nachweis : Sie erhalten automatisch eine Bestätigungs-E-Mail mit Ihrem Kaufbeleg (im PDF-Format).
- Wo Sie es finden : Überprüfen Sie die Mailbox, die mit Ihrem Île-deFrance Mobilités-Konto verknüpft ist (denken Sie daran, Ihren Junk/Spam zu überprüfen).
- Tickets betroffen : Navigo-Pakete (Monat, Woche, Tag), U-Bahn-Zug-RER-Ticket, Bus-Straßenbahn-Ticket, Flughafentickets (Ticket Paris Region ↔ Airports, RoissyBus-Tickets), Paris Visite-Paket, Musikfestival und Anti-Pollution-Pakete
Ich nutze einen Dienst mit Abonnement oder aufgeschobener Zahlung
Je nach Vertrag unterscheidet sich das Dokument:
Navigo Jahrespakete, imagine R, Senior
Für diese Pakete gibt es keine monatliche Rechnung, sondern eine Vertragsbescheinigung (oft von Arbeitgebern verlangt). Sie können es erhalten:
- Im persönlichen Bereich des Karteninhabers oder Zahlers : Melden Sie sich auf der Website an, um Ihr Zertifikat herunterzuladen.
- Über eine mobile App : über Apps, die den Online-Shopping-Service und das Aufladen von Ihrem Telefon aus anbieten.
- In der Handelsvertretung oder am Schalter : in den Handelsvertretungen der Beförderer, an bestimmten RATP-Schaltern oder an den SNCF-Serviceschaltern Navigo.
Navigo Freiheit +
Dieser Service erstellt eine detaillierte monatliche Rechnung, die den im Vormonat durchgeführten Fahrten entspricht.
- Wenn der Vertrag auf dem Smartphone abgeschlossen ist : Rechnung in der Anwendung (Abschnitt "NL+ Space") oder auf der Website.
- Wenn der Vertrag Navigo-Pass ist : Rechnung, die nur in Ihrem persönlichen Bereich über die Website eingesehen werden kann (nicht in der Anwendung verfügbar).
Sonderfälle
- Scol'R-Karte (Special School Circuits): Eine Zahlungsbescheinigung kann nach erfolgter Zahlung auf dem TS-Portal (Schülertransport) heruntergeladen werden.
- Bordticket per SMS: Die empfangene SMS mit dem Transport ticket und dem QR-Code dient als sofortiger Kaufnachweis.
- Bordticket per Kreditkarte : Der in den Fahrzeugen angezeigte QR-Code ermöglicht es Ihnen, Ihren Nachweis 24 Stunden nach dem Kauf zu erhalten.