Ich nutze einen Dienst mit Abonnement oder aufgeschobener Zahlung

Je nach Vertrag unterscheidet sich das Dokument:

Navigo Jahrespakete, imagine R, Senior

Für diese Pakete gibt es keine monatliche Rechnung, sondern eine Vertragsbescheinigung (oft von Arbeitgebern verlangt). Sie können es erhalten:

Im persönlichen Bereich des Karteninhabers oder Zahlers : Melden Sie sich auf der Website an, um Ihr Zertifikat herunterzuladen.

: Melden Sie sich auf der Website an, um Ihr Zertifikat herunterzuladen. Über eine mobile App : über Apps, die den Online-Shopping-Service und das Aufladen von Ihrem Telefon aus anbieten.

: über Apps, die den Online-Shopping-Service und das Aufladen von Ihrem Telefon aus anbieten. In der Handelsvertretung oder am Schalter : in den Handelsvertretungen der Beförderer, an bestimmten RATP-Schaltern oder an den SNCF-Serviceschaltern Navigo.

Navigo Freiheit +

Dieser Service erstellt eine detaillierte monatliche Rechnung, die den im Vormonat durchgeführten Fahrten entspricht.

Wenn der Vertrag auf dem Smartphone abgeschlossen ist : Rechnung in der Anwendung (Abschnitt "NL+ Space") oder auf der Website.

: Rechnung in der Anwendung (Abschnitt "NL+ Space") oder auf der Website. Wenn der Vertrag Navigo-Pass ist : Rechnung, die nur in Ihrem persönlichen Bereich über die Website eingesehen werden kann (nicht in der Anwendung verfügbar).

Sonderfälle