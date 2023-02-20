Jede Zahlung in Ihrem persönlichen Bereich im Bereich "Mein Navigo" ist durch ein SSL-Zertifikat gesichert, das eine sichere Navigation garantiert.

Die eingegebenen Bankdaten werden auf Ihrem Computer verschlüsselt und werden niemals unverschlüsselt im Internet zirkulieren.

Ihre Kreditkartennummer wird niemals auf der iledefrance-mobilites.fr-Website bekannt oder gespeichert.

Kreditkartenzahlungen werden über die Payline-Schnittstelle verwaltet, die eine einzigartige Sicherheit der Zahlungsseiten garantiert. Alle Zahlungen sind PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) zertifiziert, ein internationaler Standard für die Sicherheit von Kreditkartenzahlungen.

Beachten Sie, dass Ihre Bank, wenn Ihre Bank 3DS (3D Secure) für Ihre Zahlungen bereitstellt, diese automatisch aktiviert wird, wenn Sie einkaufen.