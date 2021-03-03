Wie füge ich ein Navigo Jour-Paket zu einem anderen Paket hinzu?

Aktualisiert am 03 März 2021

Sie haben die Möglichkeit, zu einem Navigo-Jahrespaket (außerhalb aller Zonen), Monat oder Woche 2-3, 3-4 und 4-5, Amethyst 1-2, 2-5, 3-5 oder 4-5 oder Solidaritätsmonat oder Woche 2-3, 3-4 und 4-5, das bereits auf einem Navigo-Pass geladen ist, ein Navigo-Tagespaket hinzuzufügen, das für zusätzliche Zonen gültig ist.

Diese Aktion ist möglich: