Wie füge ich ein Navigo Jour-Paket zu einem anderen Paket hinzu?
Sie haben die Möglichkeit, zu einem Navigo-Jahrespaket (außerhalb aller Zonen), Monat oder Woche 2-3, 3-4 und 4-5, Amethyst 1-2, 2-5, 3-5 oder 4-5 oder Solidaritätsmonat oder Woche 2-3, 3-4 und 4-5, das bereits auf einem Navigo-Pass geladen ist, ein Navigo-Tagespaket hinzuzufügen, das für zusätzliche Zonen gültig ist.
Diese Aktion ist möglich:
- an einer Verkaufsstelle oder an einem RATP- oder Transilien-SNCF-Automaten
- in den Handelsvertretungen der Spediteure, an bestimmten RATP-Schaltern oder am Navigo SNCF Service Desk
- über den Aufladeservice auf dem Telefon. Weitere Informationen finden Sie in den FAQ des Einkaufsservice für tickets Transport am Telefon, die hier verfügbar sind