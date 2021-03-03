Sie haben die Möglichkeit, zu einem Navigo-Jahrespaket (außerhalb aller Zonen), Monat oder Woche 2-3, 3-4 und 4-5, Amethyst 1-2, 2-5, 3-5 oder 4-5 oder Solidaritätsmonat oder Woche 2-3, 3-4 und 4-5, das bereits auf einem Navigo-Pass geladen ist, ein Navigo-Tagespaket hinzuzufügen, das für zusätzliche Zonen gültig ist.



Diese Aktion ist möglich:

an einer Verkaufsstelle oder an einem RATP- oder Transilien-SNCF-Automaten

in den Handelsvertretungen der Spediteure, an bestimmten RATP-Schaltern oder am Navigo SNCF Service Desk

über den Aufladeservice auf dem Telefon. Weitere Informationen finden Sie in den FAQ des Einkaufsservice für tickets Transport am Telefon, die hier verfügbar sind