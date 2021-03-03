Sie haben die Möglichkeit, die Zone zu wechseln, solange der neue Plan alle im ursprünglichen Plan gekauften Zonen enthält. Sie müssen die Preisdifferenz zwischen den beiden Paketen bezahlen.



Diese Aktion ist möglich:

an einer Verkaufsstelle oder an einem RATP- oder Transilien-SNCF-Automaten

in den Handelsvertretungen der Spediteure, an bestimmten RATP-Schaltern oder am Guichet Services Navigo SNCF

Der Zonenwechsel ist ab dem Zeitpunkt des Kaufs bis zum Ende der Gültigkeit des Passes mit dem Navigo-Pass möglich.

Andererseits ist die Änderung der Zonen eines Navigo Day-Passes nicht über mobile Anwendungen möglich und kann nur im Rahmen einer Rückerstattung des bestehenden Pakets und des Kaufs eines neuen Pakets bearbeitet werden.

Weitere Informationen finden Sie in den FAQ des Einkaufsservice für tickets Transport am Telefon, die hier verfügbar sind