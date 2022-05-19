Das Navigo Day-Paket kann auf einen Pass geladen werden:

an einer Verkaufsstelle oder an einem RATP- oder Transilien-SNCF-Automaten

bei autorisierten Händlern

dank Ihres NFC-Android-Telefons, indem Sie die mobile Anwendung Île-de-France Mobilités, bonjourRATP, SNCF Connect oder von Ihrem iOS-Telefon vom iPhone 7 mit mindestens iOS 13 oder iOS 14 für das iPhone XR herunterladen. Weitere Informationen finden Sie in den FAQ https://faq-mes-deplacements.iledefrance-mobilites.fr/ "Welche Karten können mit einem NFC-Telefon aufgeladen werden?" kompatible Medien.

über den Einkaufsservice für tickets Transport am Telefon

Der Navigo Day-Pass kann auch auf Ihrem NFC-Android-Telefon gekauft und gespeichert werden, dank der mobilen App Île-de-France Mobilités, BonjourRATP oder SNCF Connect oder von Ihrem iOS-Telefon ab dem iPhone 7 mit mindestens iOS 13 oder iOS 14 für das iPhone XR. Weitere Informationen finden Sie unter der Frage "Was ist der Einkaufsservice für tickets Telefontransport und wie erhalte ich ihn?"