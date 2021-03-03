Was soll ich tun, wenn ich den Pass verliere, mit dem ich einen Navigo Jour-Pass belastet habe?

Aktualisiert am 03 März 2021

Hier sind die Schritte, um den Verlust oder Diebstahl Ihres Passes je nach Medium zu melden, auf dem Ihr Navigo Jour-Paket geladen ist:

Bei Verlust / Diebstahl kann das Navigo Day-Paket nicht ersetzt werden, der Kunde muss ein neues kaufen.

 