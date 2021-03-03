Was soll ich tun, wenn ich den Pass verliere, mit dem ich einen Navigo Jour-Pass belastet habe?
Hier sind die Schritte, um den Verlust oder Diebstahl Ihres Passes je nach Medium zu melden, auf dem Ihr Navigo Jour-Paket geladen ist:
- Melden Sie den Verlust oder Diebstahl Ihres Navigo-Passes
- Melden Sie den Verlust oder Diebstahl Ihrer Navigo-Jahreskarte
- Melden Sie den Verlust oder Diebstahl Ihres Navigo imagine R-Passes
- Navigo Découverte oder Navigo Easy: Wenn Sie einen Navigo Discovery- oder Navigo Easy-Pass haben, müssen Sie ihn bei Verlust oder Diebstahl sowie das Paket kaufen. Siehe AGB.
Bei Verlust / Diebstahl kann das Navigo Day-Paket nicht ersetzt werden, der Kunde muss ein neues kaufen.