Auf welchem Medium kann ich mein Navigo Day-Paket laden?

Aktualisiert am 03 März 2021

Das Navigo Day-Paket kann auf einen Pass geladen werden:

Es kann allein geladen werden, ohne dass ein weiteres ticket erforderlich ist, aber auch zusätzlich zu einem bestehenden Paket (ausgenommen Imagine R und Navigo Annual "All Zones"). Weitere Informationen finden Sie in den FAQ des telefonischen tickets Transportkaufdienstes, die hier verfügbar sind.