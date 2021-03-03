Auf welchem Medium kann ich mein Navigo Day-Paket laden?
Das Navigo Day-Paket kann auf einen Pass geladen werden:
- Navigo Easy
- Navigo,
- Navigo Discovery,
- Navigo Jährlich,
- Navigo stellt sich R vor.
- Auf einem kompatiblen Telefon
Es kann allein geladen werden, ohne dass ein weiteres ticket erforderlich ist, aber auch zusätzlich zu einem bestehenden Paket (ausgenommen Imagine R und Navigo Annual "All Zones"). Weitere Informationen finden Sie in den FAQ des telefonischen tickets Transportkaufdienstes, die hier verfügbar sind.