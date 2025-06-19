Wie greife ich auf meine neuesten Validierungen zu?

Wie kann ich meinen Verbrauch mit Navigo Liberté+ am Telefon verfolgen und verstehen?

Wie erhalte und verstehe ich meinen Mobilitätsnachweis?

Wie kann ich meinen Vertrag anzeigen und herunterladen?

Wie kann ich meine Rechnung einsehen und verstehen?

Wie bezahle ich meine ausstehende Rechnung?

Wie funktioniert die Probenahme?

Wie kann ich meine Zahlungsmethoden einsehen und ändern?

Wie wechsle ich mein Telefon und reise mit meinem Navigo Liberté + Vertrag weiter?

Kann ich meinen Navigo Liberté + Vertrag auf meine Smartwatch legen?

Wie kündige ich meinen Navigo Liberté + Vertrag telefonisch?

Kann ich ein Navigo Liberté + Zertifikat oder einen Nachweis erhalten?