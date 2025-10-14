Wer kann davon profitieren? Alle (Erwachsene, Minderjährige, Voll- oder ermäßigter Preis) Erwachsene nur zum vollen Preis

Wo kann ich mich anmelden? Online auf der Website von Île-de-France Mobilités oder in einer Agentur. Über die App Île-de-France Mobilités mit Ihrem Android-Telefon, iPhone oder Ihrer Apple Watch.

Wie validiere ich? Mit Ihrem Pass am Eingang der U-Bahn, RER, Bus, Straßenbahn der Île-de-France Mit Ihrem Android-Telefon, Ihrem iPhone oder Ihrer Apple Watch am Eingang der U-Bahn, RER, Bus, Straßenbahn der Île-de-France

Transport inklusive Metro, RER, Zug, Bus, Straßenbahn in Île-de-France Dito

Bezahlung Monatliche Auszahlung über RIB Dito