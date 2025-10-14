Was sind die Unterschiede zwischen dem Navigo Liberté + Vertrag auf Pass und dem Navigo Liberté + Vertrag auf dem Telefon?

Hier sind die Unterschiede zwischen den beiden Validierungsmedien:

Navigo Liberté + PassNavigo Liberté + am Telefon
Wer kann davon profitieren?Alle (Erwachsene, Minderjährige, Voll- oder ermäßigter Preis)Erwachsene nur zum vollen Preis
Wo kann ich mich anmelden?Online auf der Website von Île-de-France Mobilités oder in einer Agentur.Über die App Île-de-France Mobilités mit Ihrem Android-Telefon, iPhone oder Ihrer Apple Watch.
Wie validiere ich?Mit Ihrem Pass am Eingang der U-Bahn, RER, Bus, Straßenbahn der Île-de-FranceMit Ihrem Android-Telefon, Ihrem iPhone oder Ihrer Apple Watch am Eingang der U-Bahn, RER, Bus, Straßenbahn der Île-de-France
Transport inklusiveMetro, RER, Zug, Bus, Straßenbahn in Île-de-FranceDito
BezahlungMonatliche Auszahlung über RIBDito
PreisePreise ansehenPreise ansehen