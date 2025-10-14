Was sind die Unterschiede zwischen dem Navigo Liberté + Vertrag auf Pass und dem Navigo Liberté + Vertrag auf dem Telefon?
Hier sind die Unterschiede zwischen den beiden Validierungsmedien:
|Navigo Liberté + Pass
|Navigo Liberté + am Telefon
|Wer kann davon profitieren?
|Alle (Erwachsene, Minderjährige, Voll- oder ermäßigter Preis)
|Erwachsene nur zum vollen Preis
|Wo kann ich mich anmelden?
|Online auf der Website von Île-de-France Mobilités oder in einer Agentur.
|Über die App Île-de-France Mobilités mit Ihrem Android-Telefon, iPhone oder Ihrer Apple Watch.
|Wie validiere ich?
|Mit Ihrem Pass am Eingang der U-Bahn, RER, Bus, Straßenbahn der Île-de-France
|Mit Ihrem Android-Telefon, Ihrem iPhone oder Ihrer Apple Watch am Eingang der U-Bahn, RER, Bus, Straßenbahn der Île-de-France
|Transport inklusive
|Metro, RER, Zug, Bus, Straßenbahn in Île-de-France
|Dito
|Bezahlung
|Monatliche Auszahlung über RIB
|Dito
|Preise
|Preise ansehen
|Preise ansehen