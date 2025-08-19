Wenn Sie der Vertragsnehmer sind, steht Ihnen Ihre Navigo Liberté + Rechnung jeden Monat online zur Verfügung. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

Gehen Sie zu Mein Bereich > Mein Navigo Wählen Sie den Eintrag Navigo Freedom + Active. Klicken Sie unten auf der Seite im Block Lastschrift auf Meine Abrechnungshistorie anzeigen. Laden Sie die Rechnung Ihrer Wahl herunter.

Details zur Rechnung

Ihre Rechnung wird monatlich (frühestens am 5. des Monats) ausgestellt und entspricht dem Zeitraum des Vormonats, in dem Sie Fahrten unternommen haben.

Wenn Sie mit Ihrem Pass keine Reise unternommen haben und keine Gebühren oder Gutschriften angefallen sind, ist Ihre Rechnung ungültig und wird nicht in der Rechnungsliste angezeigt.

Sie können Ihre Rechnungen der letzten 24 Monate über My Space > My Navigo einsehen und darauf zugreifen.

Rechnungen herunterladen

Sie können Ihre Rechnungen jederzeit im PDF-Format herunterladen, speichern oder ausdrucken.

Bitte beachten Sie:

Rechnungen sind nur über den persönlichen Bereich des Karteninhabers verfügbar. Wenn der Zahler des Vertrags vom Inhaber abweicht, sollte sich der Karteninhaber mit dem Karteninhaber in Verbindung setzen, um die Rechnungen einzusehen.

des Karteninhabers verfügbar. Wenn der Zahler des Vertrags vom Inhaber abweicht, sollte sich der Karteninhaber mit dem Karteninhaber in Verbindung setzen, um die Rechnungen einzusehen. Für einen minderjährigen Inhaber oder einen Erwachsenen unter Vormundschaft oder Vormundschaft kann der Zahler den Erhalt der Rechnung per E-Mail anfordern, indem er sich montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 20 Uhr an die Navigo-Agentur unter 09.69.39.22.22.22 (gebührenfreier Anruf) wendet.

Erfahren Sie mehr über meine Rechnung.