Wie melde ich den Verlust oder Diebstahl meines Navigo-Passes und erhalte einen neuen?
Sie können den Verlust oder Diebstahl Ihres Navigo-Passes auf verschiedene Arten melden:
- Online von Ihrem persönlichen Bereich aus : Loggen Sie sich ein Mein Bereich > Mein Navigo, klicken Sie auf "Meine Karte verlieren/Diebstahl melden" und folgen Sie dann den Anweisungen. Sobald die Erklärung abgegeben wurde, wird Ihr alter Navigo-Pass dauerhaft deaktiviert. Sie erhalten Ihren neuen Pass innerhalb von maximal 10 Tagen (außer an Wochenenden und Feiertagen). Es wird bereits mit Ihrem Navigo Liberté + -Vertrag geladen.
- In den Handelsvertretungen der Spediteure, an bestimmten RATP-Schaltern oder am SNCF-Serviceschalter Navigo.
- Telefonisch, indem Sie die Agentur Navigo unter 09.69.39.22.22 kontaktieren (Anruf ohne Aufpreis).
Wiederbeschaffungskosten
Ihr Navigo-Pass wird bei Verlust oder Diebstahl gegen Zahlung einer Pauschale von 15 € TTC ersetzt.
- Wenn Sie sich online oder telefonisch bewerben, wird diese Gebühr von Ihrer nächsten Rechnung abgezogen.
- Wenn Sie den Antrag in der Handelsvertretung der Spediteure, an bestimmten RATP-Schaltern oder am Navigo SNCF Service Desk stellen, sind die Gebühren sofort zu zahlen.
Gut zu wissen
- Bei Verlust oder Diebstahl Ihres Passes werden die Verträge und Pakete sowie Ihre Rabatte auf Ihren neuen Navigo-Pass aufgeladen, mit Ausnahme des Navigo Jour-Passes. Letzteres kann nicht ersetzt werden. Sie müssen einen neuen Navigo Jour-Pass kaufen, um reisen zu können.
- Das Navigo Day-Paket kann gemäß den geltenden Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen (AGB) erstattet werden.
- Wenn Ihr Pass mit mehreren Verträgen oder Paketen belastet ist, kann die Verlust- oder Diebstahlmeldung online erfolgen, aber der Ersatz des Passes und das Aufladen der Transport tickets müssen in der Handelsvertretung der Spediteure, an bestimmten RATP-Schaltern oder am SNCF-Serviceschalter Navigo erfolgen.
Achtung
Alle Fahrten , die mit Ihrem Navigo Liberté + Vertrag vor der Registrierung der Verlusterklärung unternommen wurden, werden in Rechnung gestellt und müssen bezahlt werden.