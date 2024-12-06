Sie können den Verlust oder Diebstahl Ihres Navigo-Passes auf verschiedene Arten melden:

Online von Ihrem persönlichen Bereich aus : Loggen Sie sich ein Mein Bereich > Mein Navigo, klicken Sie auf "Meine Karte verlieren/Diebstahl melden" und folgen Sie dann den Anweisungen. Sobald die Erklärung abgegeben wurde, wird Ihr alter Navigo-Pass dauerhaft deaktiviert. Sie erhalten Ihren neuen Pass innerhalb von maximal 10 Tagen (außer an Wochenenden und Feiertagen). Es wird bereits mit Ihrem Navigo Liberté + -Vertrag geladen. In den Handelsvertretungen der Spediteure, an bestimmten RATP-Schaltern oder am SNCF-Serviceschalter Navigo. Telefonisch, indem Sie die Agentur Navigo unter 09.69.39.22.22 kontaktieren (Anruf ohne Aufpreis).

Wiederbeschaffungskosten

Ihr Navigo-Pass wird bei Verlust oder Diebstahl gegen Zahlung einer Pauschale von 15 € TTC ersetzt.

Wenn Sie sich online oder telefonisch bewerben, wird diese Gebühr von Ihrer nächsten Rechnung abgezogen.

Wenn Sie den Antrag in der Handelsvertretung der Spediteure, an bestimmten RATP-Schaltern oder am Navigo SNCF Service Desk stellen, sind die Gebühren sofort zu zahlen.

Gut zu wissen

Bei Verlust oder Diebstahl Ihres Passes werden die Verträge und Pakete sowie Ihre Rabatte auf Ihren neuen Navigo-Pass aufgeladen, mit Ausnahme des Navigo Jour-Passes . Letzteres kann nicht ersetzt werden. Sie müssen einen neuen Navigo Jour-Pass kaufen, um reisen zu können.

erstattet werden. Wenn Ihr Pass mit mehreren Verträgen oder Paketen belastet ist, kann die Verlust- oder Diebstahlmeldung online erfolgen, aber der Ersatz des Passes und das Aufladen der Transport tickets müssen in der Handelsvertretung der Spediteure, an bestimmten RATP-Schaltern oder am SNCF-Serviceschalter Navigo erfolgen.

Achtung

Alle Fahrten , die mit Ihrem Navigo Liberté + Vertrag vor der Registrierung der Verlusterklärung unternommen wurden, werden in Rechnung gestellt und müssen bezahlt werden.