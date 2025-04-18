Wie kann ich meinen Verbrauch verfolgen und verstehen?
Wenn Sie der Vertragsnehmer sind, haben Sie von Ihrem persönlichen Bereich aus die Möglichkeit, Ihre im laufenden Monatzurückgelegten Reisen zu verfolgen (ohne genaue Identifizierung des Ortes(*)).
Klicken Sie auf der Startseite von Mein Bereich > Mein Navigo auf die Beilage Navigo Liberté + und dann in der Verbrauchsverfolgung.
Visualisierung Ihrer Routen
Sie können alle Ihre Fahrten vom 6. Tag (Kalender) dieses Monats bis zum 5. Tag (Kalender) des Folgemonats anzeigen.
Überwachung des Verbrauchs
Die Überwachung Ihres zum Zeitpunkt "t" bewerteten Verbrauchs entspricht den Details der betreffenden Fahrten:
- Datum und Uhrzeit der Reise
- Art der Route (*): RER/Metro/Zug, Bus/Straßenbahn/Noctilien, RER/Metro/Zug und Bus/Straßenbahn/Noctilien in Verbindung, Roissybus, Bus/Noctilien Langstrecke. Weitere Details anzeigen
- Einheitspreis (inkl. MwSt.) der Fahrt und Gesamtbetrag der Fahrten. Der Gesamtbetrag der Verbrauchsüberwachung berücksichtigt die Anwendung etwaiger täglicher Obergrenzen.
WICHTIG:
- Bitte beachten Sie, dass die Überwachung des Verbrauchs nur zu informativen ticket erfolgt, basierend auf den Daten, die zum Zeitpunkt der Konsultation in unserem System verfügbar sind. Die endgültigen Fahrten sind diejenigen, die in der entsprechenden Rechnung aufgeführt sind.
- Für jede Anfrage auf Ihren Reisen bitten wir Sie, zu warten, bis Ihre Rechnung verfügbar ist.
- Die Verbrauchsüberwachung berücksichtigt keine Gebühren (Abonnementgebühren, Kundendienst) und mögliche Gutschriften.