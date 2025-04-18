Wenn Sie der Vertragsnehmer sind, haben Sie von Ihrem persönlichen Bereich aus die Möglichkeit, Ihre im laufenden Monatzurückgelegten Reisen zu verfolgen (ohne genaue Identifizierung des Ortes(*)).

Klicken Sie auf der Startseite von Mein Bereich > Mein Navigo auf die Beilage Navigo Liberté + und dann in der Verbrauchsverfolgung.



Visualisierung Ihrer Routen

Sie können alle Ihre Fahrten vom 6. Tag (Kalender) dieses Monats bis zum 5. Tag (Kalender) des Folgemonats anzeigen.



Überwachung des Verbrauchs

Die Überwachung Ihres zum Zeitpunkt "t" bewerteten Verbrauchs entspricht den Details der betreffenden Fahrten:

Datum und Uhrzeit der Reise

der Reise Art der Route (*): RER/Metro/Zug, Bus/Straßenbahn/Noctilien, RER/Metro/Zug und Bus/Straßenbahn/Noctilien in Verbindung, Roissybus, Bus/Noctilien Langstrecke. Weitere Details anzeigen

Einheitspreis (inkl. MwSt.) der Fahrt und Gesamtbetrag der Fahrten. Der Gesamtbetrag der Verbrauchsüberwachung berücksichtigt die Anwendung etwaiger täglicher Obergrenzen.

WICHTIG: