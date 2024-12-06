Der Navigo Liberté + Vertrag unterliegt nur dem Lastschriftverfahren.

Monatliche Auszahlung

Der Zahler wird jeden Monat mit dem Betrag belastet, der den Fahrten des Karteninhabers entspricht, falls abweichend, im Vormonat (unter Anwendung etwaiger Abzüge, Gebühren und Erstattungen).

Dauer der Entnahme

Die Lastschrift erfolgt zwischen dem 10. und 20. des Monats für die Rechnung für den Vormonat. Der Zahler wird vorab per E-Mail über den abgebuchten Betrag informiert.

Wenn der Rechnungsbetrag Null ist (z. B. wenn der Karteninhaber im Vormonat keine Reise unternommen hat), wird keine Lastschriftbenachrichtigung gesendet.

Zugriff auf die Musterhistorie

Der Zahler kann den Lastschriftverlauf einsehen, indem er sich in Mein Bereich > Mein Navigo einloggt und die folgenden Schritte befolgt:

Klicken Sie auf "Mein Navigo Liberté + Vertrag". Wählen Sie "Meine Auszahlungshistorie anzeigen".

Die Abbuchung des Vormonats kann zwischen dem 10. und 20. des Folgemonats eingesehen werden.

Details zur Probenahme

In der Historie kann der Zahler die folgenden Informationen für die letzten 24 Monate sehen: