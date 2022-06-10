Kann ich meinem Navigo-Pass weitere Pakete hinzufügen?
Ihr Navigo-Pass kann je nach Wahl mehrere Transport-tickets aufnehmen, nur wenn es sich um alle Zonen handelt. In der Tat können Sie zusätzlich zu Ihrem Navigo Liberté + -Vertrag die folgenden Pakete für alle Bereiche abonnieren:
- Navigo Tag
- Navigo Monate und Wochen
- Navigo Solidarität Woche oder Monat
- Navigo Kostenlos
- Amethyst
ACHTUNG:
Sie müssen Ihren Navigo Liberté + -Vertrag kündigen oder einen neuen Navigo-Pass nehmen, um eine ticket nicht alle Zonen aufzuladen.
Sie können die Navigo imagine R- und Navigo Annual-Pakete nicht auf Ihren Navigo-Pass laden.