Im Rahmen Ihres Navigo Liberté + Vertrags wird kein Zertifikat ausgestellt.

Andererseits kann der Inhaber seine Rechnung in seinem persönlichen Bereich einsehen und herunterladen. Die Rechnungspositionen sind im Abschnitt "Wie kann ich meine Rechnung einsehen und verstehen?" detailliert beschrieben. Der Karteninhaber und der Zahler haben auch die Möglichkeit, uns zu kontaktieren, um eine Kopie des Navigo Liberté + Vertrags zu erhalten. Dazu können sie sich bewerben: