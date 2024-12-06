Kann ich ein Navigo Liberté + Zertifikat auf dem Pass erhalten?
Im Rahmen Ihres Navigo Liberté + Vertrags wird kein Zertifikat ausgestellt.
Andererseits kann der Inhaber seine Rechnung in seinem persönlichen Bereich einsehen und herunterladen. Die Rechnungspositionen sind im Abschnitt "Wie kann ich meine Rechnung einsehen und verstehen?" detailliert beschrieben. Der Karteninhaber und der Zahler haben auch die Möglichkeit, uns zu kontaktieren, um eine Kopie des Navigo Liberté + Vertrags zu erhalten. Dazu können sie sich bewerben:
- online, über Mon espace > Mon Navigo oder über das Kontaktformular
- in den Handelsvertretungen der Spediteure, an bestimmten RATP-Schaltern oder am Navigo SNCF Service Desk
- telefonisch, indem Sie die Agentur Navigo unter 09.69.39.22.22 kontaktieren (Anruf ohne Aufpreis)