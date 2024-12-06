Der Navigo Liberté + Versicherungsnehmer kann von einem ermäßigten Tarif profitieren, wenn er eines der folgenden Kriterien erfüllt:

Kinder unter 10 Jahren

Großfamilie

ONAC einzelner blauer Balken

Behindertenausweis - Blindheit - Unterstützungsbedarf Oder Behindertenausweis mit dem Vermerk "Blindheit" oder Mobilitätsausweis (CMI) mit dem Vermerk "Blindheit" oder "Unterstützungsbedarf - Blindheit"

Solidarität 50% oder Solidarität 75%

Vorzulegende Belege

Der Lizenznehmer muss dann Belege gemäß der Liste der Belege vorlegen:

Entweder über das Internet , indem Sie sich mit My Space > My Navigo verbinden

, indem Sie sich mit My Space > My Navigo verbinden Entweder in der Handelsvertretung der Spediteure, in bestimmten RATP-Schaltern oder in den Serviceschaltern Navigo SNCF

Gültigkeitsbedingungen

Der ermäßigte Tarif gilt nach Validierung des Belegs zum Zeitpunkt des Abonnements oder im folgenden Monat , wenn Sie vom vollen Tarif zum ermäßigten Tarif wechseln.

Das Ende der Gültigkeit des ermäßigten Tarifs gilt am Ende des Monats, in dem der Beleg gültig ist, oder am Ende des 10. Geburtstagsmonats für ein Kind unter 10 Jahren.

Wenn der Karteninhaber seinen Beleg erneuert, verlängert sich der ermäßigte Tarif.

Achtung

Die Beendigung des ermäßigten Tarifs führt automatisch zur Anwendung des vollen Tarifs.