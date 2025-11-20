Mit Ihrem Navigo Liberté + Vertrag profitieren Sie von mehreren Vorteilen:

Pay-per-Consumer

Sie zahlen nur für die Fahrten, die Sie machen (tatsächlicher Verbrauch).

Geografischer Geltungsbereich auf die gesamte Île-de-France ausgedehnt

Mit Navigo Liberté + können Sie mit dem gesamten öffentlichen Verkehrsnetz reisen, das von Île-de-France Mobilités verwaltet wird, einschließlich:

U-Bahn-Linien in Île-de-France , mit einem speziellen Flughafentarif für die Ein- / Ausfahrt an der Station L14 Orly. Siehe die Preisseite von Navigo Liberté+

, mit einem speziellen Flughafentarif für die Ein- / Ausfahrt an der Station L14 Orly. Siehe die Preisseite von Navigo Liberté+ RER-/Zuglinien in der Île-de-France mit einem speziellen Flughafentarif für die Ein- / Ausfahrt an den TGV-Stationen RER B, Aéroport-Charles de Gaulle 1 und Aéroport-Charles de Gaulle 2 (außer Orlyval).

mit einem speziellen Flughafentarif für die Ein- / Ausfahrt an den TGV-Stationen RER B, Aéroport-Charles de Gaulle 1 und Aéroport-Charles de Gaulle 2 (außer Orlyval). Buslinien , die unter Vereinbarung mit Île-de-France Mobilités stehen und für die die Tarife der Ile-de-France gelten.

, die unter Vereinbarung mit Île-de-France Mobilités stehen und für die die Tarife der Ile-de-France gelten. Die RoissyBus-Linie mit einem spezifischen Flughafentarif.

mit einem spezifischen Flughafentarif. Straßenbahnlinien und Tzen .

. Die Standseilbahn von Montmartre .

. Cable C1

Benutzerfreundlichkeit

Überspringen Sie Warteschlangen an Verkaufsstellen und Geldautomaten.

Der einzige Schritt besteht darin, einen Navigo Liberté + -Vertrag in einer Agentur oder auf der Website von Île-de-France Mobilités abzuschließen. Sobald Sie sich angemeldet haben, müssen Sie Ihre Reisen nicht mehr vorwegnehmen.

Ein toller Preis und kostenlose Verbindungen

Preise :

1,99 € für eine Fahrt mit der U-Bahn/dem Zug/der RER

1,60 € für eine Bus-/Straßenbahnfahrt

Siehe Preisdetails

Kostenlose Verbindungen unter Bedingungen :

Wenn Sie eine Bus-/Straßenbahn-/Noctilien-Fahrt vor oder nach einer RER/U-Bahn-Fahrt innerhalb von 1h30 unternehmen, wird nur die RER/U-Bahn-Fahrt berechnet (außer Express-Straßenbahn). Wenn Sie einen Bus innerhalb von 1h30 vor oder nach einer RER/Bahn, einem anderen Bus/Straßenbahn/Noctilien oder einer Buslinie nehmen.

Beispiele :

Bus -> Metro -> Bus :

Sie nehmen einen Bus um 8 Uhr und dann die U-Bahn um 8:20 Uhr. Wenn Sie die U-Bahn verlassen, nehmen Sie um 8:45 Uhr einen anderen Bus -> Sie haben den Bus vor und nach der U-Bahn genommen, so dass Sie zweimal von der kostenlosen Verbindung profitieren. Sie zahlen nur den Preis für eine Fahrt. Hin- und Rückfahrt mit dem Bus :

Sie nehmen den Bus um 10 Uhr, um einkaufen zu gehen. Um 11:05 Uhr nehmen Sie einen Bus der gleichen Linie in die andere Richtung - > Sie haben eine Hin- und Rückfahrt gemacht. Sie zahlen für zwei Fahrten. U-Bahn -> Straßenbahn -> U-Bahn: Sie nehmen die U-Bahn um 16:30 Uhr, um eine Straßenbahnhaltestelle zu erreichen. Sie steigen um 16:45 Uhr in die Straßenbahn. Sie nehmen eine zweite U-Bahn um 17:30 Uhr -> Sie haben die Straßenbahn nach der U-Bahn genommen, so dass Sie von der kostenlosen Verbindung profitieren. Wenn Sie in der zweiten U-Bahn validiert haben, haben Sie eine neue Fahrt begonnen. Sie zahlen also für zwei Fahrten.



Der Gesamtbetrag Ihrer Fahrten ist auf den Preis des Navigo Day begrenzt, mit Ausnahme von Fahrten in Flughafengebieten und RoissyBus. Siehe Preisdetails

Maximal zulässige Zeit für eine einzelne Fahrt