Das Navigo-Paket Monate 2-3, 3-4 und 4-5 profitiert von der "Dezonierung", d.h. der Möglichkeit, in der gesamten Region zu reisen, unabhängig von den abonnierten Gebieten:

Samstag von 0:00 Uhr bis Sonntag bis 23:59 Uhr,

Feiertage von 00:00 bis 23:59 Uhr

vom 15. Juli um 0:00 Uhr bis zum 15. August um 23:59 Uhr

und während der kurzen Schulferien der Zone C (Allerheiligen, Weihnachten, Winter und Frühling) am Tag nach dem Tag des Unterrichtsendes von 0:00 bis 23:59 Uhr am Tag vor dem Tag der Wiederaufnahme des Unterrichts, wie vom Ministerium für nationale Bildung festgelegt.

Die Navigo Week-Pakete sind nicht dezoniert, die abonnierten Bereiche müssen respektiert werden.