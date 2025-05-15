Der Park and Ride-Service ist abonnementbasiert. Sie können Ihr Abonnement auf Ihren Navigo-Pass laden, mit dem Sie dann Zugang zu Ihrem Park and Ride erhalten. Der Abonnent profitiert von einem garantierten Platz für sein Auto in einem sauberen und sicheren Raum (mit Wache und Videoüberwachung).

Um einen Park and Ride zu abonnieren, müssen Sie auf die Website des Betreibers des betreffenden Park and Ride gehen. Hier finden Sie die Karte und die Liste der Park-and-Ride-Anlagen in der Île-de-France.

Weitere Informationen zu den Park and Ride in Île-de-France.