Park-and-Ride-Parkplätze sind Parkplätze, die sich in der Nähe von Bahnhöfen befinden , um es den Fahrgästen zu erleichtern, die Bahnhöfe in der Nähe ihres Wohnorts zu erreichen und so für den Rest ihrer Reise öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Die gekennzeichneten Park-and-Ride-Anlagen garantieren den Reisenden mehrere Dienstleistungen, mit:

Ein garantierter Platz;

Eine Sicherheitsanforderung (Einbruch- und Parkschutzvorrichtungen, Videoschutz...);

Reservierte Plätze für Personen mit eingeschränkter Mobilität, Zweiräder, Carsharing und Fahrgemeinschaften;

Ladepunkte für Elektrofahrzeuge.

Weitere Informationen zu den Park and Ride in Île-de-France.