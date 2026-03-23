Bitte überprüfen Sie zunächst, ob

Ihr Jahrespass für öffentliche Verkehrsmittel (Navigo Annual, Imagine R Student, Imagine R School, Senior Tarife) ist weiterhin gültig und wurde nicht gekündigt oder ausgesetzt.

Ihr Navigo-Abonnement ist gut mit Ihrem Île-de-France Mobilités-Gebiet verbunden. Ansonsten hier assoziieren

Um ein Parking Vélos-Abonnement abzuschließen, müssen Sie beim Île-de-France Mobilités Connect-Konto des Passinhabers angemeldet sein.

Das Abonnement kann nicht vom Konto einer anderen Person (auch nicht des Zahlers des Pakets) aus erfolgen.

Beispiel: Wenn ein Imagine'R-Paket über das Konto eines Elternteils abonniert wird, muss das Kind, das das Imagine'R-Paket besitzt, sein eigenes Île-de-France Mobilités Connect-Konto erstellen oder sich mit ihm verbinden , um das Parking Vélos-Abonnement zu abonnieren.