Ich kann nicht vom kostenlosen Abonnement eines Parking Vélos Île-de-France Mobilités profitieren, obwohl ich eine Navigo-Jahreskarte habe
Bitte überprüfen Sie zunächst, ob
- Ihr Jahrespass für öffentliche Verkehrsmittel (Navigo Annual, Imagine R Student, Imagine R School, Senior Tarife) ist weiterhin gültig und wurde nicht gekündigt oder ausgesetzt.
- Ihr Navigo-Abonnement ist gut mit Ihrem Île-de-France Mobilités-Gebiet verbunden. Ansonsten hier assoziieren
- Um ein Parking Vélos-Abonnement abzuschließen, müssen Sie beim Île-de-France Mobilités Connect-Konto des Passinhabers angemeldet sein.
Das Abonnement kann nicht vom Konto einer anderen Person (auch nicht des Zahlers des Pakets) aus erfolgen.
Beispiel: Wenn ein Imagine'R-Paket über das Konto eines Elternteils abonniert wird, muss das Kind, das das Imagine'R-Paket besitzt, sein eigenes Île-de-France Mobilités Connect-Konto erstellen oder sich mit ihm verbinden , um das Parking Vélos-Abonnement zu abonnieren.