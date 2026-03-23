Mein Navigo-Pass wird vom Leser des Parking Vélo nicht erkannt, was soll ich tun?
Einige ältere Modelle von Navigo-Pässen sind möglicherweise nicht mit den Lesegeräten der Parkings Vélo kompatibel. Wenn Ihr Pass nicht anerkannt wird, können Sie:
- Ersetzen Sie Ihren Navigo-Pass, um einen neueren kompatiblen Support zu erhalten;
- ein anderes Medium verwenden, z. B. einen Navigo Easy-Pass;
- Verwenden Sie Ihr Telefon als Ständer, wenn Ihr Gerät kompatibel ist.
Um Ihren Navigo-Pass zu ersetzen, können Sie den Vorgang über Ihr Île-de-France Mobilités-Konto oder an einer autorisierten Verkaufsstelle durchführen.