Einige ältere Modelle von Navigo-Pässen sind möglicherweise nicht mit den Lesegeräten der Parkings Vélo kompatibel. Wenn Ihr Pass nicht anerkannt wird, können Sie:

Ersetzen Sie Ihren Navigo-Pass, um einen neueren kompatiblen Support zu erhalten;

ein anderes Medium verwenden, z. B. einen Navigo Easy-Pass;

Verwenden Sie Ihr Telefon als Ständer, wenn Ihr Gerät kompatibel ist.

Um Ihren Navigo-Pass zu ersetzen, können Sie den Vorgang über Ihr Île-de-France Mobilités-Konto oder an einer autorisierten Verkaufsstelle durchführen.