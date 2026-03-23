Wenn Sie Probleme beim Zugang zu den Parkings Vélo Île-de-France Mobilités haben, überprüfen Sie bitte zunächst, ob:

Ihr Abonnement Parking Vélos Île-de-France Mobilités ist weiterhin gültig, wenn Sie sich mit Ihrem Île-de-France Mobilités Connect-Bereich verbinden. Ihr Abonnement ist möglicherweise abgelaufen, oder, wenn Sie von kostenlosem Abonnement profitieren, wurde Ihr Abonnement möglicherweise ausgesetzt, wenn das Navigo-Paket, mit dem Sie von kostenlosem Abonnement profitieren können, nicht mehr gültig ist;

Ihr Navigo-Pass, der beim Abonnieren des Fahrradparkplatzes verwendet wurde, ist immer derselbe und wurde nicht verloren/gestohlen.

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst Ihres Parking Vélos, indem Sie über das Kontaktformular schreiben oder die in Ihrem Île-de-France Mobilités Connect-Bereich angegebene Nummer anrufen.