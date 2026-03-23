Die Fahrradparkplätze Île-de-France Mobilités können zwei Arten von Fahrradstellplätzen in der Nähe von Bahnhöfen und Bahnhöfen in Île-de-France sein:

Kostenlose Fahrradparkplätze (kostenlos), die durch ein Dach geschützt sind, mit einem System zum Aufhängen von Fahrrädern an 3 Punkten (Reifen oder Racks), das ein sicheres Parken Ihres Fahrrads ermöglicht;

Geschlossene und sichere Fahrradparkplätze, zugänglich im Abonnement

Alle Schließfächer und einige der geschützten Reifen profitieren ebenfalls von einem Videoschutz. Einige Schließfächer bieten auch Ladesteckdosen für Elektrofahrräder, Schließfächer und/oder andere kleine Dienstleistungen wie Aufblaspumpen, Mini-Werkzeugsätze und einen Reparaturständer an.

Weitere Informationen finden Sie unter https://idf-mobilites.fr/parking-velos