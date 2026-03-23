Für Jahres- und Monatsabonnements ist ein Navigo-Pass erforderlich, um die Fahrradparkplätze zu abonnieren und darauf zuzugreifen:

personalisierter Navigo-Pass*

Navigo Discovery Pass

Navigo Easy-Pass: Beachten Sie, dass noch nicht alle Fahrradparkplätze den Navigo Easy-Kartonpass akzeptieren

entmaterialisierter Navigo-Pass auf dem Smartphone: Beachten Sie, dass noch nicht alle Fahrradparkplätze diese Art von Navigo-Pass akzeptieren

Um herauszufinden, welche Unterstützung Sie haben, gehen Sie zu dieser Frage: Woher weiß ich, welche Unterstützung ich habe? | Île-de-France Mobilités

Wenn Sie keinen Navigo-Pass haben, können Sie einen Navigo Easy- oder Discovery-Pass an einem Navigo-Schalter kaufen (siehe Karte).

Für Tages- oder Wochenabonnements können Sie die Fahrradparkplätze über einen Navigo-Pass (gleiche Typen wie für Jahres- und Monatsabonnements) oder über einen Zugangscode (nur in einigen Fahrradparkplätzen zugänglich) abonnieren und darauf zugreifen, sodass gelegentliche Benutzer auch ohne Navigo-Pass auf die Fahrradparkplätze zugreifen können.