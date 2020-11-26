FAQ: Navigo-PassÀ propos du passe NavigoWas ist der Navigo-Pass?Ist der Navigo-Pass das Richtige für mich?Kann ich meinen Navigo-Pass ausleihen?Obtenir un passe NavigoWas sind die Bedingungen für den Erhalt eines Navigo-Passes?Wo bekomme ich einen Navigo-Pass? Zu welchem Preis?Was soll ich tun, wenn ich meinen Navigo-Pass nicht erhalten habe?Titres et chargementWelche tickets Transportmittel kann ich auf meinen Navigo-Pass laden?Wie lade ich tickets auf meinen Navigo-Pass?Wie kann ich meine tickets auf meinem Navigo-Pass einsehen?Problèmes, perte et remplacementMein Navigo-Pass ist beschädigt, kann er ersetzt werden?Ich habe meinen Navigo-Pass verloren/gestohlen, was soll ich tun?Was ist, wenn mein Navigo-Pass nicht mehr funktioniert?Voyager sans son passeIch habe meinen Navigo-Pass vergessen, wie reise ich?Ich habe meinen Navigo-Pass noch nicht erhalten, erhalte ich eine Rückerstattung, wenn ich Tickets kaufe?