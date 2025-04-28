Wie regularisiert man eine jährliche Navigo-Schuld?

Aktualisiert am 28 April 2025

Sie wurden darüber informiert, dass Sie Schuldner Ihres Navigo-Jahresplans sind. Um die Kündigung Ihres Pakets zu vermeiden, haben Sie mehrere Möglichkeiten, Ihre Situation zu regeln:

Zögern Sie nicht, sich mit Ihrem persönlichen Bereich zu verbinden, um die mit Ihrem Paket verbundenen Bankdaten zu überprüfen. Weitere Informationen zu Lastschriften finden Sie auch hier.