Sie wurden darüber informiert, dass Sie Schuldner Ihres Navigo-Jahresplans sind. Um die Kündigung Ihres Pakets zu vermeiden, haben Sie mehrere Möglichkeiten, Ihre Situation zu regeln:

online, indem Sie mit Kreditkarte bezahlen, von Ihrem persönlichen Bereich aus, indem Sie auf "Meine Situation regeln" klicken.

telefonisch, bei Zahlung per Kreditkarte unter 09 69 39 22 22 (Anruf ohne Aufpreis von Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr oder Samstag von 9 bis 20 Uhr)

in der Handelsvertretung der Spediteure oder Guichet Services Navigo SNCF in bar oder per Kreditkarte oder an einigen RATP-Schaltern (nur per Kreditkarte)

per Post durch Zusendung eines auf die Agence Navigo Annuel ausgestellten Schecks an folgende Adresse:



JÄHRLICHE NAVIGO AGENTUR

TSA 16606

95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9

Zögern Sie nicht, sich mit Ihrem persönlichen Bereich zu verbinden, um die mit Ihrem Paket verbundenen Bankdaten zu überprüfen. Weitere Informationen zu Lastschriften finden Sie auch hier.