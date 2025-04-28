Wie regularisiert man eine jährliche Navigo-Schuld?
Sie wurden darüber informiert, dass Sie Schuldner Ihres Navigo-Jahresplans sind. Um die Kündigung Ihres Pakets zu vermeiden, haben Sie mehrere Möglichkeiten, Ihre Situation zu regeln:
- online, indem Sie mit Kreditkarte bezahlen, von Ihrem persönlichen Bereich aus, indem Sie auf "Meine Situation regeln" klicken.
- telefonisch, bei Zahlung per Kreditkarte unter 09 69 39 22 22 (Anruf ohne Aufpreis von Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr oder Samstag von 9 bis 20 Uhr)
- in der Handelsvertretung der Spediteure oder Guichet Services Navigo SNCF in bar oder per Kreditkarte oder an einigen RATP-Schaltern (nur per Kreditkarte)
- per Post durch Zusendung eines auf die Agence Navigo Annuel ausgestellten Schecks an folgende Adresse:
JÄHRLICHE NAVIGO AGENTUR
TSA 16606
95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9
Zögern Sie nicht, sich mit Ihrem persönlichen Bereich zu verbinden, um die mit Ihrem Paket verbundenen Bankdaten zu überprüfen. Weitere Informationen zu Lastschriften finden Sie auch hier.