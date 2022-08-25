Ich habe meine Navigo-Jahreskarte noch nicht erhalten, erhalte ich eine Rückerstattung, wenn ich Tickets kaufe?
Wenn Sie Ihr Abonnement online abschließen, wird eine Frist von 10 Tagen (außer an Wochenenden und Feiertagen) für den Erhalt Ihrer Navigo-Jahreskarte angekündigt.
Wenn Sie in diesem Zeitraum Transport tickets kaufen, werden diese nicht erstattet. Wenn Sie nach Ablauf dieser Frist von 10 Tagen nach Erhalt Ihrer gültigen Datei Ihre Navigo-Jahreskarte nicht erhalten haben und Transport tickets kaufen müssen, können Sie gemäß den geltenden Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des Navigo-Jahrespakets eine Rückerstattung erhalten.