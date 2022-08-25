Wenn Sie Ihr Abonnement online abschließen, wird eine Frist von 10 Tagen (außer an Wochenenden und Feiertagen) für den Erhalt Ihrer Navigo-Jahreskarte angekündigt.

Wenn Sie in diesem Zeitraum Transport tickets kaufen, werden diese nicht erstattet. Wenn Sie nach Ablauf dieser Frist von 10 Tagen nach Erhalt Ihrer gültigen Datei Ihre Navigo-Jahreskarte nicht erhalten haben und Transport tickets kaufen müssen, können Sie gemäß den geltenden Allgemeinen Verkaufs- und Nutzungsbedingungen des Navigo-Jahrespakets eine Rückerstattung erhalten.