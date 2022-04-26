Wenn Ihre Navigo-Jahreskarte verloren geht oder gestohlen wird, haben Sie die Möglichkeit:



− sich an eine Handelsvertretung der Spediteure, bestimmte RATP-Schalter oder Navigo SNCF-Serviceschalter wenden, um Ihre Navigo-Jahreskarte kostenlos und sofort zu ersetzen,

− um sich in Ihren persönlichen Bereich unter der Rubrik "Ich verwalte meine Navigo-Karte" einzuloggen, um einen Verlust / Diebstahl zu melden. Ihre Navigo Jahreskarte wird sofort deaktiviert. Der Pass wird nach Ihrer Wahl entweder innerhalb von 10 Tagen per Post verschickt (außer an Wochenenden und Feiertagen) oder in einer Handelsvertretung der Spediteure, bestimmten RATP-Schaltern oder an den SNCF-Serviceschaltern Navigo gegen Vorlage eines Identitätsnachweises zur Verfügung gestellt. Ihre Navigo Jahreskarte wird sofort und kostenlos ersetzt.



Die Navigo-Jahreskarte wird bei Verlust oder Diebstahl bis zu maximal zweimal im Jahr kostenlos ersetzt.