Sie haben Ihr Navigo-Jahrespaket online oder per Post abonniert und Ihren Pass nicht innerhalb der angekündigten 10-Tage-Frist (ausgenommen Wochenenden und Feiertage) erhalten.



Sie können es dann kostenlos und sofort erhalten, indem Sie den Nichterhalt Ihrer Navigo-Jahreskarte in der Handelsvertretung der Spediteure, bestimmten RATP-Schaltern oder Navigo SNCF-Serviceschaltern gegen Vorlage eines Identitätsnachweises erklären.



Sie haben auch die Möglichkeit, eine Erklärung über den Nichterhalt eines Passes online in Ihrem persönlichen Bereich abzugeben, indem Sie auf "Den Nichterhalt meines Navigo-Passes melden" oder per Post, E-Mail oder Telefon an die Navigo Annual Agency klicken. Eine neue Navigo-Jahreskarte wird Ihnen innerhalb von 10 Tagen (außer an Wochenenden und Feiertagen) per Post zugesandt.



Jährliche Navigo-Agentur

TSA 16606

95905 Cergy Pontoise Cedex 9



Telefon : 09 69 39 22 22

(Anruf ohne Aufpreis von Montag bis Freitag von 8 bis 20 Uhr oder Samstag von 9 bis 20 Uhr)



E-Mail: [email protected]



Achtung :

Die Startdaten der Gültigkeit Ihres Vertrags bleiben unverändert und entsprechen Ihrem ursprünglichen Vertrag, unabhängig vom Datum des Eingangs Ihrer Navigo-Jahreskarte.