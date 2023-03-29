Wenn Sie eine Fehlfunktion Ihrer Navigo-Jahreskarte bemerken, können Sie sich melden:

in der Handelsvertretung der Spediteure, an einigen RATP-Schaltern oder am SNCF-Serviceschalter Navigo, um Ihre Navigo-Jahreskarte überprüfen zu lassen. Im Falle einer nachgewiesenen Fehlfunktion erhalten Sie gegen Vorlage eines Ausweisdokuments und im Austausch gegen die defekte Navigo-Jahreskarte sofort eine neue Navigo-Jahreskarte.

an einem RATP- oder SNCF-Schalter: Im Falle einer nachgewiesenen Fehlfunktion erhalten Sie einen Pannencoupon zusammen mit einem personalisierten vorläufigen Pass im Austausch gegen den defekten Navigo-Jahrespass. Sie müssen dann zur Handelsvertretung der Spediteure, zu bestimmten RATP-Schaltern oder zum SNCF-Serviceschalter Navigo gehen, wo Ihnen Ihr neuer Pass kostenlos im Austausch gegen den zuvor erhaltenen Pannencoupon und den provisorischen Pass ausgehändigt wird.

An den RATP-Schaltern haben Sie auch die Möglichkeit, Ihre neue Navigo-Jahreskarte zu bestellen und innerhalb von 3 Tagen am RATP-Schalter Ihrer Wahl zu erhalten.

Auf dem Postweg, wenn der Navigo Annual Pass kein anderes Paket als ein Navigo Annual Package enthält. Dazu müssen Sie einen Schadenzettel an einem Schalter des Spediteurs abholen. Ein Pannengutschein zusammen mit einem personalisierten provisorischen Pass wird Ihnen im Austausch gegen den defekten Navigo Annual Pass ausgehändigt. Sie müssen den Beleg ausfüllen und innerhalb von 48 Stunden an folgende Adresse senden:

Jährliche Navigo-Agentur

95905 CERGY PONTOISE CEDEX 9

Nach Erhalt des Belegs bei der Agentur Navigo Annuel wird Ihnen innerhalb von 10 Tagen (außer an Wochenenden und Feiertagen) ein neuer Pass zugesandt. Außer im Falle einer Störung, die der Agence Navigo Annuel zuzuschreiben ist, kann nach diesem Zeitraum keine Transport ticket erstattet werden.



WAS SIE WISSEN MÜSSEN

Wenn Sie nicht reisen können, kann ein Dritter Ihre Navigo-Jahreskarte, Ihre Vollmacht, Ihren Personalausweis und seinen eigenen mitbringen.