Ein Navigo-Pass hat eine Lebensdauer von 10 Jahren.

Sie haben in Ihrem persönlichen Bereich online, an einem RATP- oder SNCF-Automaten die Information erhalten, dass Ihre Navigo-Jahreskarte abgelaufen ist oder bald abläuft.

Ein neuer Navigo-Jahrespass wird Ihnen einige Tage vor Ablauf der Gültigkeit Ihres Passes per Post zugesandt. Denken Sie daran, Ihre Postanschrift in Ihrem persönlichen Bereich zu überprüfen.



Wenn Sie Ihren neuen Pass nicht erhalten haben und Ihr aktueller Pass abgelaufen ist, können Sie sich an eine kommerzielle Agentur der Spediteure, an einige RATP-Schalter oder an den SNCF-Serviceschalter Navigo wenden, wo Ihnen kostenlos ein neuer Pass ausgehändigt wird.