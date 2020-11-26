Navigo Découverte ist ein deklaratorischer kontaktloser Pass, begleitet von einer Kartonkarte, die vom Karteninhaber personalisiert wird. Es ist für Gelegenheitsreisende gedacht, mit denen Sie mehrere Transport tickets laden können.

Um gültig zu sein, muss der Inhaber des Passes seinen Vor- und Nachnamen eingeben, sein Foto aufkleben und die Aufkleberklappe auf der Kartonkarte (Nominative Transport Card) anbringen.

Diese beiden Karten sind streng persönlich, nicht übertragbar und untrennbar. Sie sollten immer zusammen verwendet und präsentiert werden.