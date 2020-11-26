FAQ: Navigo Easy PassÀ propos du passe Navigo EasyWas ist der Navigo Easy Pass?Kann ich meinen Navigo Easy-Pass ausleihen?Was ist, wenn ich in einer Gruppe oder mit meiner Familie reise?Obtenir un passe Navigo EasyWas sind die Bedingungen, um einen Navigo Easy-Pass zu erhalten?Wo bekomme ich einen Navigo Easy Pass? Zu welchem Preis?Titres et chargementWelche tickets kann ich auf meinen Navigo Easy Pass laden?Wie lade ich tickets auf meinen Navigo Easy Pass auf?Wie kann ich meine tickets auf meinem Navigo Easy-Pass überprüfen?Warum kann ich keinen ticket auf meinem Navigo Easy Pass kaufen?Problèmes, perte et remplacementMein Navigo Easy-Pass ist beschädigt, kann er ersetzt werden?Ich habe meinen Navigo Easy Pass verloren/gestohlen, was soll ich tun?Ich wurde mit einem ticket auf meinem Navigo Easy-Pass belastet, obwohl ich ihn nicht validiert habe!Voyager sans son passeIch habe meinen Navigo Easy Pass vergessen, wie reise ich?