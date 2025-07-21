Sie können den Fortschritt Ihrer Bewerbung in Ihrem persönlichen Bereich verfolgen.

Vor Ablauf der 21-Tage-Frist

Zwischen dem Datum des Eingangs Ihrer vollständigen Akte und dem Versanddatum des Navigo imagine R-Passes für ein erstes Abonnement oder dem Versanddatum der Auflademail für eine Paketverlängerung ist mit einem Zeitraum von maximal 21 Tagen zu rechnen.

Während dieses Zeitraums werden Transport tickets, die während des Wartens auf den Erhalt des Navigo imagine R-Passes oder des Verlängerungsschreibens gekauft wurden, nicht erstattet.

Über 21 Tage hinaus

Nach Ablauf der maximalen Frist von 21 Tagen nach Erhalt Ihrer vollständigen Akte können Sie kostenlos den Nichterhalt Ihres imagine R-Passes erklären:

Es erfolgt keine Rückerstattung von Transport tickets, die während der Erwartung des ticket imagine R gekauft wurden, wenn sich herausstellt, dass die Störung nicht auf die Agentur imagine R zurückzuführen ist.