Was soll ich tun, wenn ich meinen Navigo imagine R-Pass oder meine Verlängerungsmail nicht erhalten habe? Erhalte ich eine Rückerstattung, wenn ich Tickets kaufe?
Sie können den Fortschritt Ihrer Bewerbung in Ihrem persönlichen Bereich verfolgen.
Vor Ablauf der 21-Tage-Frist
Zwischen dem Datum des Eingangs Ihrer vollständigen Akte und dem Versanddatum des Navigo imagine R-Passes für ein erstes Abonnement oder dem Versanddatum der Auflademail für eine Paketverlängerung ist mit einem Zeitraum von maximal 21 Tagen zu rechnen.
- Während dieses Zeitraums werden Transport tickets, die während des Wartens auf den Erhalt des Navigo imagine R-Passes oder des Verlängerungsschreibens gekauft wurden, nicht erstattet.
Über 21 Tage hinaus
Nach Ablauf der maximalen Frist von 21 Tagen nach Erhalt Ihrer vollständigen Akte können Sie kostenlos den Nichterhalt Ihres imagine R-Passes erklären:
- in den Handelsbüros der Beförderer, den RATP-Verkaufsstellen, in den Serviceschaltern Navigo SNCF (der Pass wird sofort ausgestellt);
- online, in Ihrem persönlichen Bereich "Mein Navigo" >> Wählen Sie das betreffende Paket aus >> klicken Sie unten auf der Seite im Abschnitt "Ein Problem mit meinem Transportpass?" auf "Nichterhalt".
Der Pass wird nach Ihrer Wahl entweder innerhalb von 7 Werktagen per Post verschickt (ohne Postfristen); wird gegen Vorlage eines Identitätsnachweises sofort in einer Handelsvertretung der Beförderer, den RATP-Verkaufsstellen oder an den SNCF-Serviceschaltern Navigo zur Verfügung gestellt.
Es erfolgt keine Rückerstattung von Transport tickets, die während der Erwartung des ticket imagine R gekauft wurden, wenn sich herausstellt, dass die Störung nicht auf die Agentur imagine R zurückzuführen ist.