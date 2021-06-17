Sie möchten während des Schuljahres ein Imagine R-Paket abonnieren. Unabhängig vom Zeitpunkt des Abonnements ist der Betrag des Pakets in voller Höhe fällig.

Der Betrag des Imagine R Junior-Pakets beträgt 24 Euro, einschließlich 8 Euro Verwaltungsgebühren.

Die Höhe des Pakets imagine R School and Student beträgt 350 Euro, einschließlich 8 Euro Anmeldegebühren und vor Abzug etwaiger Abteilungs- und / oder Sozialsubventionen.

Die Pakete imagine R School und imagine R Junior beginnen im September (oder Oktober für die Verlängerung) und laufen bis Ende September des Folgejahres. Sie haben die Möglichkeit, sich bis zum 30. April des laufenden Schuljahres anzumelden, aber unabhängig von Ihrem Abonnementdatum müssen Sie das gesamte Jahr bezahlen. Für einen Abonnementantrag im Januar sind beispielsweise die Anmeldegebühren und die Monate Oktober bis Januar in einer einzigen Rate per Lastschrift am ersten Fälligkeitstag zu zahlen.

Das imagine R Student Paket ist für einen Zeitraum von 12 Monaten gültig. Sie kann nach Wahl des Schülers am 1. Tag eines jeden Monats von September bis Januar beginnen. Ein Abonnement für ein laufendes Jahr ist bis Ende April möglich. Für Studierende, die sich zwischen Januar und Ende April anmelden möchten, gilt das Paket bis Ende Dezember desselben Jahres. Der Betrag für ein ganzes Jahr muss jedoch bezahlt werden(1). Für einen Abonnementantrag im März werden beispielsweise die Anmeldegebühren und die Monate Januar bis März in einer einzigen Rate per Lastschrift am ersten Fälligkeitstag bezahlt.

