Wenn die Installation fehlschlägt, stellen Sie sicher, dass Sie:

Eine gute Netzwerkverbindung (3G/4G) und Internetzugang (3G/4G oder WIFI),

Ein kompatibles Telefon und/oder ein kompatibler Telekommunikationsanbieter.

Im Zweifelsfall können Sie den Installationsprozess im Abschnitt Kontakt oder Kundendienst/Über den Kauf fortsetzen [...]/Ich habe Probleme bei der Installation, nachdem ich mich bei Navigo Connect authentifiziert habe. Die App führt eine Überprüfung Ihrer Ausrüstung durch und führt Sie Schritt für Schritt. Wenn das Problem weiterhin besteht, wird eine Fehlermeldung angezeigt, die auf das aufgetretene Problem hinweist: Nicht-NFC-SIM-Karte oder Telefon, das nicht mit dem Dienst kompatibel ist. Wenn Sie den ticket-Kauf- und Ladeservice nicht auf Ihrem Telefon installieren konnten, können Sie Ihr Telefon wahrscheinlich als Automat verwenden, um Ihren Navigo-Pass anzuzeigen und aufzuladen.