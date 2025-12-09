Wie kann ich meine Suche anpassen, indem ich einen Halt oder eine Linie vermeide?
Über die Anwendung Île-de-France Mobilités
- Öffnen Sie die Anwendung Île-de-France Mobilités.
- Geben Sie die Ankunft in die Suchleiste ein.
- Ändern Sie bei Bedarf den Abfahrtsort, die Ankunft, das Datum oder die Uhrzeit.
- Tippen Sie auf Suchen, um die Suche zu starten.
- Wählen Sie die Funktion "Linie vermeiden" oder "Stopp vermeiden", die über den Routenergebnissen verfügbar ist.
Auf der Website von Île-de-France Mobilités
- Besuchen Sie die Website von Île-de-France Mobilités.
- Gehen Sie im Menü "Bewegen" zum Abschnitt Reiserouten.
- Führen Sie eine Routensuche durch, indem Sie Ihre Abfahrt und Ankunft auswählen.
- Wählen Sie die Funktion "Linie vermeiden" oder "Stopp vermeiden", die über den Routenergebnissen verfügbar ist.