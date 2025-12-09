Wie kann ich meine Suche anpassen, indem ich einen Halt oder eine Linie vermeide?

Aktualisiert am 09 Dezember 2025

Über die Anwendung Île-de-France Mobilités 

  • Öffnen Sie die Anwendung Île-de-France Mobilités.
  • Geben Sie die Ankunft in die Suchleiste ein.
  • Ändern Sie bei Bedarf den Abfahrtsort, die Ankunft, das Datum oder die Uhrzeit.
  • Tippen Sie auf Suchen, um die Suche zu starten.
  • Wählen Sie die Funktion "Linie vermeiden" oder "Stopp vermeiden", die über den Routenergebnissen verfügbar ist.

Auf der Website von Île-de-France Mobilités 

  • Besuchen Sie die Website von Île-de-France Mobilités. 
  • Gehen Sie im Menü "Bewegen" zum Abschnitt Reiserouten.
  • Führen Sie eine Routensuche durch, indem Sie Ihre Abfahrt und Ankunft auswählen.
  • Wählen Sie die Funktion "Linie vermeiden" oder "Stopp vermeiden", die über den Routenergebnissen verfügbar ist.